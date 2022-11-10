Ноябрь, 10 в 14:45

Депутаты Европарламента одобрили соглашения Евросоюза об автомобильных грузоперевозках с Украиной и Молдовой.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Два новых соглашения ЕС об автомобильных перевозках являются реакцией ЕС на сбои в транспортном секторе Украины и Молдовы, вызванные войной России в Украине.

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Поскольку воздушное пространство Украины закрыто для гражданского движения, а морской экспорт строго ограничен, Украине необходимо найти альтернативные автомобильные маршруты для экспорта своих запасов зерна, топлива, продуктов питания и других соответствующих товаров.

Также страдает и экономика Молдовы — стране тоже нуждается в альтернативных транзитных маршрутах через ЕС и помощи в транзите украинских товаров через свою территорию.

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Соглашение относительно Украины одобрено 586 голосами, один голос против, семь — воздержалось. Соглашение относительно Молдовы поддержали 596 голосами, двое — против, семь воздержавшихся.

Новые соглашения временно упрощают грузовые автомобильные перевозки, позволяя украинским, молдавским и европейским перевозчикам пересекать территории друг друга и работать между ними без необходимости получения соответствующих разрешений.

Кроме того, украинские водители смогут использовать свои водительские права и сертификаты профессиональной компетентности для вождения в ЕС без необходимости иметь международное водительское удостоверение.

Оба соглашения временно действуют с 29 июня 2022 года. После того как Европарламент одобрил их, соглашения теперь также нуждаются в официальном утверждении Советом ЕС.

Напомним, что соглашение с ЕС о либерализации транзитных и двусторонних перевозок было подписано 29 июня 2022 года.