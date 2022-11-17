Ноябрь, 17 в 19:29

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подробно объяснил кремлевским чиновникам, почему не следует уничтожать украинскую энергетическую систему.

Соответствующий комментарий он обнародовал на своей Facebook-странице. Данилов отметил, что находящимся у власти в РФ кремлевским преступникам следует заранее позаботиться о том, чтобы в их тюремных камерах были свет и тепло.

В своем комментарии секретарь СНБО упомянул Дмитрия Пескова – пресс-секретаря российского диктатора; Сергея Кириенко – заместителя главы администрации президента РФ; Евгения Пригожина – создателя так называемой фабрики троллей и ПВК Вагнера.

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Алексей Данилов заявил, что единственный шанс на выживание для этих лиц – попасть в камеру украинской тюрьмы. Поэтому им стоит уже сейчас позаботиться о комфортных условиях для себя.

– России не стоит пытаться уничтожить украинскую энергетическую систему. Объясню почему. Для Пескова, Пригожина и других Кириенко – деятелей кремлевского режима – единственный шанс провести остатки жизни в безопасности – это воспользоваться возможностями украинской пенитенциарной системы, которая с радостью их примет и давно с нетерпением ждет. В связи с этим им следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах были тепло и свет, — подчеркнул Данилов.

Он также рекомендовал кремлевским преступникам изучить инструкции и рекомендации проекта Хочу жить, с помощью которого российские оккупанты могут сдаться в плен.

Ранее сегодня спикер Кремля Дмитрий Песков фактически признал, что РФ наносит ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, чтобы принудить Украину к “переговорам” на условиях РФ. Песков объявил, что отсутствие света и тепла в регионах Украины якобы является следствием действий украинской власти, которая не хочет разговаривать с Кремлем, пока тот не выведет войска.

Как известно, 15 ноября российские войска нанесли наиболее массированный ракетный удар по территории Украины с начала полномасштабной войны. Враг выпустил около 90 ракет, из которых украинская ПВО сбила более 70. Были повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.

17 ноября авиация РФ снова обстреляла территорию Украины. На этот раз враг нацелился на предприятия Днепропетровской области, а также на объекты газодобывающей отрасли.

В компании ДТЭК предупредили, что в Украине могут выключать электроснабжение на несколько дней из-за масштабных разрушений объектов энергетики.

Источник: Facebook-страница Алексея Данилова