Ноябрь, 17 в 14:44

Киев может дать согласие на транзит российского аммиака в Одессу. Однако есть ключевое условие: сначала должен состояться обмен пленными по формуле “всех на всех”.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время конференции Bloomberg New Economy Forum, отвечая на вопросы.

– Что касается экспорта аммиака. Мы можем договориться, только если будет реализован обмен “всех на всех”. Мы не хотим торговать с Россией, помогать им – она наш враг. Я сказал, что мы можем согласиться, только если они обменяют всех наших пленных на своих пленных, — подчеркнул Зеленский.

Как известно, транзит аммиака из РФ через трубопровод Тольятти — Одесса был остановлен в начале полномасштабной войны, 24 февраля. Его общая протяженность составляет 2,418 тыс. км (из них 1,018 тыс. км пролегают по территории Украины).

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После остановки транзита российская химическая компания Тольяттиазот, контролирующая российскую часть трубопровода, остановила три из семи агрегатов аммиака, а остальные работают в режиме уменьшенной нагрузки.

Оператором украинской части трубопровода является государственное предприятие Укрхимтрансамиак. Раньее аммиак доставляли на Одесский припортовый завод и поставляли на экспорт.

На днях президент Владимир Зеленский прокомментировал предложение ООН о возобновлении поставок аммиака из РФ через Украину для решения проблемы глобальной нехватки удобрений. Украинский лидер уточнил, что это возможно при условии, что Кремль вернет украинских военнопленных.