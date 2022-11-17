Ноябрь, 17 в 16:00

После победы в полномасштабной войне Украина станет источником нового глобального развития. Наша страна, в частности, сможет заменить российское ископаемое топливо.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Bloomberg New Economy Forum.

– Когда мы восстановим территориальную целостность и гарантируем надежный мир, Украина станет мощным источником нового глобального развития. И это не просто об экономике, а именно о современной экономике… Украина способна заместить чистой энергией грязное ископаемое топливо из России, — подчеркнул глава государства.

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Он уточнил, что у Украины есть значительный потенциал в “зеленой” энергетике, и она может стать главным партнером Евросоюза в достижении целей декарбонизации. По словам Зеленского, климат Украины, свободные площади, энергия солнца и ветра позволят производить “зеленое” электричество, себестоимость которого будет конкурентной.

Зеленский отметил, что за три года до полномасштабного вторжения РФ в Украине было построено 7 ГВт возобновляемой энергетики, и это далеко не весь потенциал. Кроме того, наше государство способно производить десятки миллионов тонн “зеленого” аммиака, имеет мощную атомную энергетику и перспективы в биоэнергетике.

Зеленский обратил внимание, что именно на украинскую энергетику нацеливает свои ракетные удары Россия, и призвал мировые компании и государства присоединяться к восстановлению.

– Сейчас есть решение одной из крупнейших австралийских частных инвестиционных групп, которая обязалась инвестировать первые $500 млн именно в инициативу относительно “зеленого” роста Украины в рамках создания Фонда восстановления объемом $25 млрд, — проинформировал глава государства.

Он привел еще два примера, как Украина может стать источником глобального развития:

1. По словам Зеленского, экономика современного мира требует редкоземельных металлов (например, лития или графита). А у Украины самые большие запасы в Европе некоторых таких ресурсов. Кроме того, у нашего государства есть производственные и транспортные мощности, потенциал в машиностроении.

2. Украина играет ключевую роль в аграрном секторе.

– Мир увидел, что без украинского экспорта невозможно гарантировать глобальную продовольственную безопасность. Наша экспортная зерновая инициатива уже помогает стабилизации. И только что принято решение продлить ее на 120 дней. Но предложение Украины – продлить Черноморскую инициативу бессрочно, – заявил Зеленский.

Недавно еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что Европейский Союз не планирует возвращаться на уровне блока к закупкам российского газа.