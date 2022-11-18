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Факты / Україна / Политика

“Компромиссы” с РФ превратят войну в инструмент международных отношений — Подоляк

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы с Россией, поскольку это приведет к тому, что война станет инструментом в международных отношениях, заверил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Поймите: любые территориальные компромиссы не принесут мира, а умножат жертвы. Любые уступки РФ станут победой Путина, легализуют убийства и сделают войну инструментом международных отношений. Это означает крест на международном праве. Кто-то действительно этого хочет? – пишет он в Twitter.

 

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Ранее Михаил Подоляк заявлял, что Россия политически и психологически созреет для настоящих переговоров по прекращению войны только после освобождения Донецка или Луганска.

По его словам, в настоящее время в российском обществе поддержка войны стремительно падает, а сами военные очень деморализованы.

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