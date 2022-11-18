“Компромиссы” с РФ превратят войну в инструмент международных отношений — Подоляк

Ноябрь, 18 в 13:44

Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы с Россией, поскольку это приведет к тому, что война станет инструментом в международных отношениях, заверил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Поймите: любые территориальные компромиссы не принесут мира, а умножат жертвы. Любые уступки РФ станут победой Путина, легализуют убийства и сделают войну инструментом международных отношений. Это означает крест на международном праве. Кто-то действительно этого хочет? – пишет он в Twitter.

Зрозумійте: будь-які територіальні «компроміси» не принесуть мир, а помножать жертви. Будь-які поступки Рф стануть перемогою Путіна, легалізують убивства та зроблять війну інструментом міжнародних відносин. Це означатиме хрест на міжнародному праві. Хтось дійсно цього хоче? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 18, 2022

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Ранее Михаил Подоляк заявлял, что Россия политически и психологически созреет для настоящих переговоров по прекращению войны только после освобождения Донецка или Луганска.

По его словам, в настоящее время в российском обществе поддержка войны стремительно падает, а сами военные очень деморализованы.