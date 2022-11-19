Ноябрь, 19 в 9:15

Одессу посетила официальная делегация членов Комитета по обороне Палаты общин Великобритании, которая встретилась с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

— Привлечение в Одессу европейского сообщества и компаний позволит сделать наш регион безопасным. Мы навсегда должны закрепить в умах людей, что Одесса – мультикультурный, интернациональный, европейский город, – сказал Геннадий Труханов.

Кроме того, одной из тем обсуждения стала всемирная выставка EXPO-2030, на проведение которой претендует и Одесса.

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— EXPO – это действительно хороший шанс проявить себя. Украине и Одессе, в частности, есть, что продемонстрировать. Мы действительно надеемся, что ваш город будет принимать эту выставку в 2030 году, – сказали члены Комитета по вопросам обороны Палаты общин Великобритании.

Также Геннадий Труханов представил проект Евроатлантический офис, главная цель которого – содействие миру и безопасности и улучшение экономической и культурной жизни Черноморского региона.

Источник: odessa.online

Фото: odessa.online