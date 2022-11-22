Ноябрь, 22 в 19:56

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупационных войск более 1,8 тыс. населенных пунктов. В то же время осталось деоккупировать еще около 2 тыс.

Об этом проинформировал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к 104-му Конгрессу мэров и глав муниципалитетов Франции.

Он отметил, что российским оккупантам удалось временно захватить часть территории 10 областей Украины. В этих регионах есть более 11 тыс. населенных пунктов, из которых попали под оккупацию более 3,7 тыс.

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– Это и большие города, и маленькие городки… Сейчас мы видим во всех этих населенных пунктах одно – полное отсутствие каких-либо возможностей нормально и свободно жить. Нам удалось освободить от российской оккупации уже более 1 800 населенных пунктов… А всего городов и сел, которые нам еще предстоит освободить и восстановить, около 2 тыс. Минимум десятки из них разрушены ударами российской армии полностью, как Мариуполь или Волноваха, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что последствия российской оккупации повсюду схожи: захватчики минируют территории, занимаются массовым грабежом, разрушают дома и критическую инфраструктуру. В целом по Украине разрушены или повреждены обстрелами РФ сотни тысяч домов и тысячи социальных объектов.

Украинцы в оккупации могут находиться без связи, электричества и водоснабжения. Такая ситуация, например, сложилась в недавно освобожденном Херсоне.

– Что мы в нем увидели? Из 300 тыс. горожан, живших в Херсоне раньше, остались в городе около 100 тыс. У них не было ничего. Не было электричества и связи. Не было воды… Херсон всегда был мирным и спокойным южным городом. Теперь нам придется потратить годы, чтобы залечить его раны после российской оккупации, – рассказал глава государства.

Он уточнил, что в Херсоне российские войска грабили людей, вывозили все ценное, уничтожили оборудование, необходимое для возвращения связи и теплоснабжения, а также заминировали административные здания, некоторые из которых пришлось взорвать.

Зеленский добавил, что разрушение инфраструктуры и минирование является сознательной политикой РФ. Кроме того, агрессор устраивает на захваченных территориях настоящий террор и репрессии.

А в преддверии зимы Россия прибегла к ракетному террору, разрушив почти половину энергетической инфраструктуры Украины. Как подчеркнул Зеленский, Кремль поставил задачу и дальше бить по энергетическим объектам, чтобы “превратить холод зимы в оружие массового уничтожения”.

Президент объяснил, что именно поэтому Украина очень благодарна всем, кто оказывает поддержку нашему государству в сфере обороны, финансов, восстановления. Поскольку это “буквально помощь спасению жизни”.

Зеленский напомнил, что в начале декабря планируется конференция по скорому восстановлению Украины уже сейчас. Он пригласил французских мэров и глав муниципалитетов присоединиться к этим усилиям.