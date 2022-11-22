Зима не будет легкой прогулкой: Зеленский об очередном заседании Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили три очень важных вопроса.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По словам Зеленского, участники Ставки рассмотрели вопросы прохождения зимнего периода и обеспечения нашей армии оружием и техникой.
Члены заседания обсудили защиту объектов энергетической инфраструктуры и обеспечение качественной работы объектов в течение зимы.
– Она [зима] не будет легкой прогулкой, но мы непременно выстоим, и победа будет за нами, – подчеркнул президент Украины.
Также Владимир Зеленский заслушал информацию о ситуации на фронте от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих войсками стратегических направлений.
Напомним, что война в Украине длится уже 272 дня.