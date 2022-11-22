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Зима не будет легкой прогулкой: Зеленский об очередном заседании Ставки

Марта Бондаренко, редактор ленты
Зима не будет легкой прогулкой: Зеленский об очередном заседании Ставки
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили три очень важных вопроса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, участники Ставки рассмотрели вопросы прохождения зимнего периода и обеспечения нашей армии оружием и техникой.

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Члены заседания обсудили защиту объектов энергетической инфраструктуры и обеспечение качественной работы объектов в течение зимы.

– Она [зима] не будет легкой прогулкой, но мы непременно выстоим, и победа будет за нами, – подчеркнул президент Украины.

Также Владимир Зеленский заслушал информацию о ситуации на фронте от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих войсками стратегических направлений.

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Напомним, что война в Украине длится уже 272 дня.

Источник: Офис президента
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