Ноябрь, 22 в 12:52

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили три очень важных вопроса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, участники Ставки рассмотрели вопросы прохождения зимнего периода и обеспечения нашей армии оружием и техникой.

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Члены заседания обсудили защиту объектов энергетической инфраструктуры и обеспечение качественной работы объектов в течение зимы.

– Она [зима] не будет легкой прогулкой, но мы непременно выстоим, и победа будет за нами, – подчеркнул президент Украины.

Также Владимир Зеленский заслушал информацию о ситуации на фронте от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих войсками стратегических направлений.

Напомним, что война в Украине длится уже 272 дня.