Ноябрь, 24 в 16:07

Народные депутаты предлагают штрафовать за несанкционированное распространение информации о прилетах российских ракет в объекты инфраструктуры Украины.

Соответствующий проект закона №8218 опубликован на сайте парламента.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

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В частности, предлагается установить штрафы за распространение информации о ракетных ударах (огневом поражении) объектов критической инфраструктуры, органов госвласти, местного самоуправления, коммунальных предприятий и т.д.

Штрафы будут применяться в том случае, если информация об ударах не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны, Главным управлением разведки Минобороны, СБУ и другими госорганами.

Для нарушителей предусмотрены штрафы в размере от 1000 (17 тыс. грн) до 3000 (51 тыс. грн)необлагаемых минимумов, общественные работы от 200 до 240 часов или исправительные работы на срок до 2 лет.