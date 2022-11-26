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Факты / Україна / Политика

Освобождение территорий, санкции и наказание РФ: Шмыгаль, премьеры Литвы и Польши приняли заявление

Юлия Соколова, редактор ленты Ольга Чайко, Журналистка Факты ICTV
Денис Шмигаль, прем’єри Польщі та Литви

В субботу, 26 ноября, в Киеве встретились премьер-министры стран Люблинского треугольника: Денис Шмыгаль (Украина), Матеуш Моравецкий (Польша) и Ингрида Шимоните (Литва). Они обсудили существующие вызовы и подписали совместное заявление.

Как сообщает журналист Фактов ICTV, это уже вторая встреча в таком формате.

Премьеры подчеркнули: символично, что встреча состоялась в День памяти жертв Голодоморов-геноцидов. По словам Моравецкого и Шимоните, сейчас Россия устраивает схожий искусственный голод в более чем 70 странах Африки и Азии. Поэтому страны-партнеры Украины настроены помочь в разблокировании портов.

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Они также пообещали предоставить Украине генераторы, чтобы наше государство пережило зиму. А Литва утвердила пакет энергетической помощи Украине более чем на €2 млн.

Денис Шмигаль, прем’єри Польщі та Литви
Денис Шмигаль, прем’єри Польщі та Литви
Денис Шмигаль, прем’єри Польщі та Литви
Денис Шмигаль, прем’єри Польщі та Литви
Денис Шмигаль, прем’єри Польщі та Литви
Денис Шмигаль, прем’єри Польщі та Литви
Денис Шмигаль, прем’єри Польщі та Литви
Денис Шмигаль, прем’єри Польщі та Литви
Освобождение территорий, санкции и наказание РФ: Шмыгаль, премьеры Литвы и Польши приняли заявление / 4 фотографии

Как отметил по итогам встречи глава Кабинета министров Денис Шмыгаль, Украину, Польшу и Литву “объединяют общие ценности и видение по противодействию российской агрессии” и приближению победы нашего государства.

– В формате Люблинского треугольника мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций… Последний год доказал, насколько важным является единство наших стран и народов, — уточнил Шмыгаль.

О чем говорится в заявлении Украины, Польши и Литвы

Как сообщил Денис Шмыгаль, в совместном заявлении премьеры трех стран-участниц Люблинского треугольника:

  • Подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО о вступлении Украины в этот военный блок. Премьеры напомнили, что в 2023 году в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Моравецкий и Шимоните выразили надежду на достижение ощутимого прогресса в вопросе будущего членства Украины.
  • Главы правительств отметили важность усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине. Речь идет, в частности, о поставках военной, оборонной техники и вооружения, углублении сотрудничества в сфере развития украинского оборонно-промышленного потенциала.
  • Они также подтвердили участие в восстановлении Украины, в реконструкции инфраструктуры, поврежденной обстрелами РФ, в частности, в рамках Плана быстрого восстановления, Фонда восстановления Украины, Трастового фонда Всемирного банка.
  • Премьеры отметили прогресс, которого достигло наше государство в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии для вступления в ЕС. Они поддержали начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз сразу же после утверждения Европейской комиссией положительной оценки по поводу рекомендаций.

Денис Шмигаль, прем’єри Польщі та Литви

Шмыгаль, Моравецкий и Шимоните осудили: военные преступления, совершенные российскими войсками против украинцев; принудительную депортацию в РФ тысяч граждан Украины, в том числе детей; продолжение атак оккупантов вокруг украинских ядерных объектов и незаконный захват Запорожской АЭС, использование станции как военной базы; организацию Кремлем незаконных псевдореферендумов и попытку аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины.

Отдельно премьеры призвали международное сообщество признать освобождение всех оккупированных территорий Украины общей целью.

– Премьер-министры… призвали международное сообщество определить восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью. Отметили успешность военных действий Украины на юге и востоке страны как важную составляющую, направленную на завершение освобождения территории Украины от РФ, — подчеркивается в заявлении.

Польша и Литва подтвердили готовность помогать в предоставлении регулярной бюджетной поддержки ЕС для Украины в 2023 году.

В заявлении также упоминается важная роль Украины в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и необходимость расширения инициативы по экспорту зерна.

Премьеры отметили важность дальнейшего усиления санкций против РФ с целью подрыва способности Кремля продолжать войну против Украины. Речь идет о международной изоляции России, исключении ее из международных организаций. Отдельно отмечена важность усиления международных санкций против Беларуси, помогающей Москве в ее агрессивной войне.

Шмыгаль, Шимоните и Моравецкий затронули в заявлении и тему ответственности РФ за все преступления на территории Украины, включая преступление агрессии. Они отметили важность расследования военных преступлений российских должностных лиц и поддержали создание международно-правового механизма компенсации нанесенного Украине ущерба.

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Источник: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Фото: Telegram-канал Дениса Шмыгаля, Факты ICTV

Источник: Кабмин
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