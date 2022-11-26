Ноябрь, 26 в 13:58

В субботу, 26 ноября, в Киеве встретились премьер-министры стран Люблинского треугольника: Денис Шмыгаль (Украина), Матеуш Моравецкий (Польша) и Ингрида Шимоните (Литва). Они обсудили существующие вызовы и подписали совместное заявление.

Как сообщает журналист Фактов ICTV, это уже вторая встреча в таком формате.

Премьеры подчеркнули: символично, что встреча состоялась в День памяти жертв Голодоморов-геноцидов. По словам Моравецкого и Шимоните, сейчас Россия устраивает схожий искусственный голод в более чем 70 странах Африки и Азии. Поэтому страны-партнеры Украины настроены помочь в разблокировании портов.

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Они также пообещали предоставить Украине генераторы, чтобы наше государство пережило зиму. А Литва утвердила пакет энергетической помощи Украине более чем на €2 млн.

Освобождение территорий, санкции и наказание РФ: Шмыгаль, премьеры Литвы и Польши приняли заявление / 4 фотографии

Как отметил по итогам встречи глава Кабинета министров Денис Шмыгаль, Украину, Польшу и Литву “объединяют общие ценности и видение по противодействию российской агрессии” и приближению победы нашего государства.

– В формате Люблинского треугольника мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций… Последний год доказал, насколько важным является единство наших стран и народов, — уточнил Шмыгаль.

О чем говорится в заявлении Украины, Польши и Литвы

Как сообщил Денис Шмыгаль, в совместном заявлении премьеры трех стран-участниц Люблинского треугольника:

Подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО о вступлении Украины в этот военный блок. Премьеры напомнили, что в 2023 году в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Моравецкий и Шимоните выразили надежду на достижение ощутимого прогресса в вопросе будущего членства Украины.

Главы правительств отметили важность усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине. Речь идет, в частности, о поставках военной, оборонной техники и вооружения, углублении сотрудничества в сфере развития украинского оборонно-промышленного потенциала.

Они также подтвердили участие в восстановлении Украины, в реконструкции инфраструктуры, поврежденной обстрелами РФ, в частности, в рамках Плана быстрого восстановления, Фонда восстановления Украины, Трастового фонда Всемирного банка.

Премьеры отметили прогресс, которого достигло наше государство в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии для вступления в ЕС. Они поддержали начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз сразу же после утверждения Европейской комиссией положительной оценки по поводу рекомендаций.

Шмыгаль, Моравецкий и Шимоните осудили: военные преступления, совершенные российскими войсками против украинцев; принудительную депортацию в РФ тысяч граждан Украины, в том числе детей; продолжение атак оккупантов вокруг украинских ядерных объектов и незаконный захват Запорожской АЭС, использование станции как военной базы; организацию Кремлем незаконных псевдореферендумов и попытку аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины.

Отдельно премьеры призвали международное сообщество признать освобождение всех оккупированных территорий Украины общей целью.

– Премьер-министры… призвали международное сообщество определить восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью. Отметили успешность военных действий Украины на юге и востоке страны как важную составляющую, направленную на завершение освобождения территории Украины от РФ, — подчеркивается в заявлении.

Польша и Литва подтвердили готовность помогать в предоставлении регулярной бюджетной поддержки ЕС для Украины в 2023 году.

В заявлении также упоминается важная роль Украины в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и необходимость расширения инициативы по экспорту зерна.

Премьеры отметили важность дальнейшего усиления санкций против РФ с целью подрыва способности Кремля продолжать войну против Украины. Речь идет о международной изоляции России, исключении ее из международных организаций. Отдельно отмечена важность усиления международных санкций против Беларуси, помогающей Москве в ее агрессивной войне.

Шмыгаль, Шимоните и Моравецкий затронули в заявлении и тему ответственности РФ за все преступления на территории Украины, включая преступление агрессии. Они отметили важность расследования военных преступлений российских должностных лиц и поддержали создание международно-правового механизма компенсации нанесенного Украине ущерба.

Источник: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Фото: Telegram-канал Дениса Шмыгаля, Факты ICTV