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Факты / Україна / Политика

В Киев прибыли главы МИД семи стран Евросоюза

Валентина Летяк, редактор ленты
Шмигаль та сім глав МЗС країн ЄС
Фото: Depositphotos

Министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции прибыли сегодня в Киев, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в противодействии российской вооруженной агрессии.

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс и показал совместное фото со столичного вокзала.

По его словам, планируется встреча с высшим руководством Украины.

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– Это самая большая группа министров, посетившая Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос – как еще больше поддержать Украину, – подчеркнул дипломат.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже встретился с европейскими дипломатами и уточнил темы переговоров:

– Основными темами нашей встречи было оружие, финансы и санкции против агрессора. В девятом санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда в ЕС граждан государства-террориста. Значительное внимание также было уделено энергетической сфере и обстрелам РФ нашей критической инфраструктуры.

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Фото: Денис Шмыгаль

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