В Киев прибыли главы МИД семи стран Евросоюза

Ноябрь, 28 в 13:50

Министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции прибыли сегодня в Киев, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в противодействии российской вооруженной агрессии.

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс и показал совместное фото со столичного вокзала.

По его словам, планируется встреча с высшим руководством Украины.

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– Это самая большая группа министров, посетившая Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос – как еще больше поддержать Украину, – подчеркнул дипломат.

Ziemeļu Baltijas valstu ārlietu ministri apmeklē Kijivu un tiekas ar Ukrainas augstākajām amatpersonām, tā ir lielākā ministru grupa, kas kopš Krievijas agresijas sākuma apmeklē Ukrainu. Galvenais jautājums, kā vēl vairāk atbalstīt Ukrainu ???????????????????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???? ????????

????M.Mikulenas pic.twitter.com/BOeby9VXeN — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 28, 2022

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже встретился с европейскими дипломатами и уточнил темы переговоров:

– Основными темами нашей встречи было оружие, финансы и санкции против агрессора. В девятом санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда в ЕС граждан государства-террориста. Значительное внимание также было уделено энергетической сфере и обстрелам РФ нашей критической инфраструктуры.

Фото: Денис Шмыгаль