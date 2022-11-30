В ВР предлагают некоторым осужденным проходить военную службу

Ноябрь, 30 в 14:11

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают разрешить некоторым осужденным проходить военную службу во время мобилизации.

Нардепы уже зарегистрировали соответствующий законопроект №8243.

Его инициатором выступил народный депутат Артем Дмитрук.

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В пояснительной записке отмечается, что статьей 616 Уголовного процессуального кодекса Украины

предусматривается возможность отмены меры пресечения для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации.

Авторы законопроекта предлагают разрешить мобилизацию по желанию некоторых осужденных. Речь идет об осуждении за коррупцию, нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Таким осужденным предлагают разрешить проходить военную службу, если им назначили наказание в виде:

исправительных работ;

служебного ограничения для военнослужащих;

ограничение свободы;

лишение свободы не более чем на 5 лет, если суд, учитывая тяжесть уголовного правонарушения, приходит к выводу о возможности оправдания осужденного без отбывания наказания, он может принять решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием.

Предлагается, что разрешение проходить военную службу будут выдавать суды.

Авторы документы предлагают освобождать осужденных или обвиняемых от наказания или отнести в срок отбывания наказания времени прохождения военной службы.