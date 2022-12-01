Декабрь, 01 в 20:55

Верховная Рада Украины приняла заявление к парламентам и правительствам иностранных стран о реформировании ООН и нелегитимности пребывания России в составе этой организации, а также о признании российского режима террористическим.

Как сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк, за проект постановления № 8229 проголосовали 314 народных избранников.

Фактически, впервые Украина на уровне государства официально заявила о нелегитимности пребывания РФ в ООН.

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Авторами заявления является группа народных депутатов, в частности, руководство ВР.

В пояснительной записке они отмечают, что ООН является ключевой международной организацией, на которую возложена ответственность поддерживать мир и безопасность в мире. В то же время, временная оккупация Крыма и отдельных территорий Донбасса с 2014 года, а также полномасштабное вторжение РФ в Украину продемонстрировали, что ООН не может полноценно выполнять возложенные на нее обязанности. Ведь РФ может заблокировать с помощью вето любое решение Совбеза ООН.

– Кроме того, РФ находится в ООН нелегитимно. Хотя Россия претендует на продление членства СССР, на самом деле 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР четко отметил, что “с созданием Содружества Независимых Государств СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование”. И потому РФ не может получить статус государства-продолжателя СССР. Все эти факторы обуславливают актуальность вопроса о реформировании ООН, — отмечается в записке.

В принятом заявлении Верховная Рада:

1. Констатировала нелегитимность пребывания РФ в ООН.

2. Высказалась за основательную реформу ООН. Речь идет не только об увеличении количества постоянных и непостоянных членов, но и об ограничении применения права вето.

3. Призвала парламенты и правительства иностранных государств:

немедленно принять меры по устранению РФ от использования прав и обязанностей, вытекающих из членства СССР в ООН;

поддержать реформу организации, особенно Совета Безопасности ООН (речь идет о праве вето постоянных членов);

признать РФ страной-спонсором терроризма, а российский политический режим – террористическим;

ввести ограничения против членов всех политических партий РФ, ответственных за развязывание агрессии против Украины;

активизировать усилия по созданию спецтрибунала для привлечения высших должностных лиц РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины;

приобщиться к разработке компенсационного механизма, обеспечивающего возмещение Украине нанесенного РФ ущерба;

усилить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Как объяснял постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, для исключения РФ из Совбеза ООН должна сначала измениться позиция постоянных членов организации по этому вопросу. Позиция нашего государства состоит в том, что РФ не является членом Совбеза ООН, поскольку присутствует там на месте бывшего СССР.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка