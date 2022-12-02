Декабрь, 02 в 11:02

Александр Кубраков с 1 декабря 2022 года занимает должность вице-премьера – министра инфраструктуры и регионального развития.

Его назначение в этот день поддержали депутаты Верховной Рады Украины, предварительно уволив с должности министра инфраструктуры Украины.

Возглавлял это министерство Александр Кубраков с 20 мая 2021 года.

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Что известно об Александре Кубракове

Родился Александр Кубраков 20 августа 1982 года в Первомайске Днепропетровской области.

По образованию – маркетолог. Овладел профессией Александр Кубраков в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана.

Начал трудовую деятельность в 2004 году с должности маркетинг-менеджера в ЗАО Приоком.

Через два года возглавил отдел в компании Киевстар.

В 2007 году начал руководить управлением стратегического маркетинга в банке Финансы и Кредит.

Через два года снова вернулся в компанию Киевстар на руководящую должность – начальника отдела маркетинга фиксированного бизнеса.

С 2011 по 2015 год Александр Кубраков был советником городского головы Киева.

Сразу после этого он возглавил проектный офис Министерства юстиции.

Через год начал управлять сектором телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.

В августе 2019 года стал народным депутатом Украины от партии Слуга народа, а уже 19 ноября распоряжением Кабинета Министров Украины Александра Кубракова назначили на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Укравтодор Кубраков оставил в 2021 году, когда его назначили министром инфраструктуры, а уже 1 декабря 2022 года он возглавил новое министерство – инфраструктуры и регионального развития.

Источник: Укравтодор

Фото: Укравтодор