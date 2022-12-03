Россия даже не представляет: Данилов о тайной помощи Украине от Запада

Декабрь, 03 в 7:43

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что в Кремле даже не подозревают о той помощи, которую Украина получает от своих западных партнеров, потому что не обо всем можно сейчас рассказывать.

– Придет время, когда будет наша победа. И если страны решат и скажут, что готовы также публично говорить о своей помощи – это их право, право каждой страны. Мы его уважаем, – заявил он в эфире программы Есть вопросы.

По его словам, сейчас важно лишь то, что эта помощь оказывается, поэтому “россияне даже не представляют, что их ждет после нашей победы благодаря тому оружию, которое предоставляется нашими партнерами”.

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Кстати, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что лучшее решение, которое поможет забыть о проблеме с электроснабжением в Украине, — это предоставление ракет дальностью более 800 км.

По его мнению, тогда украинцы смогут сэкономить деньги на генераторах.

Фото: РНБО