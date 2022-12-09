Декабрь, 09 в 12:08

Дух Украины – это дух свободного мира, и он должен победить в развязанной Россией полномасштабной войне.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на мероприятии издания Time, посвященном объявлению выдающихся людей и событий 2022 года.

Как известно, журнал Time назвал Владимира Зеленского и дух Украины человеком 2022 года.

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В ходе выступления глава государства отметил, что для него честь представлять “борьбу украинцев и дух Украины”.

– Это дух свободы, который отзывается в душах стольких людей во всем мире. Истории героев, воюющих за независимость, – это и ваши истории, – заявил он.

Зеленский добавил, что этот дух известен разным поколениям разных народов по всему миру. Его воплощением стали украинские мужчины и женщины, присоединившиеся к Силам обороны, чтобы защитить свою страну и свободу.

– Врачи, которые спасают раненых под бомбами во время блэкаутов или в оккупации, несмотря ни на что. Это человечность, которую мы все так ценим. Фермеры, возделывающие землю даже там, где не стихает грохот артиллерии. Это природное стремление жить и заботиться о своих семьях, о своих общинах. Журналисты, распространяющие правду. Это история противодействия тиранам, которая началась еще тогда, когда и слова такого не было – журналистика. Это то, что вдохновляет на всех континентах, – рассказал Зеленский.

Напомнил президент и о роли юристов, которые еще не видят победы на поле боя, однако уже работают, чтобы военные преступники были наказаны.

Он уточнил, что когда побеждает свобода, а тирания рушится, люди по всему миру “улыбаются одинаково”.

– Это и есть дух! Вы уже видели дух Украины на обложках журнала Time… Хоть это были не украинцы, но это были смелость, свободолюбие, солидарность, креативность и целеустремленность, которые давно знакомы человечеству и которые в этом году объединили мир цветами нашего национального флага и достижениями наших людей. Это дух свободного мира. И давайте сделаем все, чтобы наш дух победил! – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил присутствующих за поддержку Украины.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии британского издания Financial Times.

В то же время издание Politico назвало Владимира Зеленского самым влиятельным человеком года, а российского диктатора Владимира Путина – самым большим лузером.

Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского