Россия и Иран сформировали “ось зла”, мир должен реагировать — Подоляк

Декабрь, 10 в 15:07

Военное сотрудничество Ирана и России касается не только Украины, но и безопасности во всем мире, поэтому он должен реагировать.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал планы Ирана предоставить РФ баллистические ракеты в обмен на российские военные технологии.

– Ось зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для поджога БС. Это уже не вопрос Украины. Это вопрос глобальной безопасности. Будем молча наблюдать? – написал он.

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Вісь зла сформована. Іран планує надати Росії сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використають для війни в Європі. Росія допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для підпалу БС. Це вже не питання ????????. Це питання глобальної безпеки. Будемо мовчки спостерігати? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 10, 2022

На днях СМИ сообщили со ссылкой на источники в США, что Россия сделала новый заказ у Ирана на несколько сотень ракет и дронов.

В то же время пока неизвестно, это оружие уже отгружено для отправки или нет.