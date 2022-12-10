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Факты / Україна / Политика

Россия и Иран сформировали “ось зла”, мир должен реагировать — Подоляк

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Военное сотрудничество Ирана и России касается не только Украины, но и безопасности во всем мире, поэтому он должен реагировать.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал планы Ирана предоставить РФ баллистические ракеты в обмен на российские военные технологии.

– Ось зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для поджога БС. Это уже не вопрос Украины. Это вопрос глобальной безопасности. Будем молча наблюдать? – написал он.

 

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На днях СМИ сообщили со ссылкой на источники в США, что Россия сделала новый заказ у Ирана на несколько сотень ракет и дронов.

В то же время пока неизвестно, это оружие уже отгружено для отправки или нет.

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