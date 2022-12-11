Проблем с принятием закона о медиа нет: Железняк уверен, что найдут компромисс

Декабрь, 11 в 18:25

На следующей неделе Верховная Рада может рассмотреть закон о медиа, принятый в первом чтении 30 августа. Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от Голоса Ярослав Железняк считает, что, несмотря на весомые правки к законопроекту, в финальном чтении парламентарии придут к согласию.

– Я не думаю, что у нас есть проблема с принятием этого закона. Думаю, что на следующей пленарной неделе он будет принят, поскольку это одно из условий для членства Украины в Евросоюзе, – заявил он в эфире телемарафона.

Железняк убежден, что компромисс будет найден.

– Увидим финальную редакцию, но мне кажется, что до второго чтения, учитывая, что у нас было очень большое количество времени – три недели на подачу правок, и сейчас комитет их отрабатывает, в том числе и с послом ЕС, с вице-премьером по вопросам евроинтеграции проводятся постоянные консультации – я думаю, что найдем компромисс, – подытожил народный депутат.

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30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект О медиа, необходимый для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС.