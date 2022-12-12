Страны G7 и ЕС помогут внедрить реформу градостроительства — Кубраков

Декабрь, 12 в 12:41

Представителей стран Большой семерки и Европейского Союза пригласили к участию в воплощении в Украине градостроительной реформы, в частности к формированию Градостроительной палаты и разработке соответствующих документов для ее функционирования.

Об этом по итогам рабочей встречи с представителями посольств заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время встречи обсуждали принятие реформаторского законопроекта #5655, который создаст необходимые условия для цифровизации сферы строительства и эффективного управления процессами восстановления, говорится в сообщении.

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— Впереди нас ждет много изменений в сфере градостроительства, которая после объединения также относится к сфере ответственности министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. В частности, на следующей неделе в Верховной Раде планируется голосование за законопроект #5655 – о цифровизации процедур в градостроительстве и автоматизации процессов. Философия этого закона в устранении чиновников из максимального количества процедур, особенно в вопросах выдачи разрешительной документации. Таким образо мы минимизируем коррупционные риски и значительно улучшим бизнес-климат в сфере строительства, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

Кроме этого, по его словам, существенно усиливаются инструменты привлечения к ответственности нарушителей.

— В созданной электронной системе каждое решение участников строительного процесса будет иметь четкий цифровой след, а значит никому не удастся избежать ответственности за незаконные действия, – добавил Кубраков.

Он также отметил, что благодаря переводу многих процедур в цифру, широкий круг заинтересованных сторон, в том числе органы градостроительства, регуляторы и участники рынка смогут мониторить ход выполнения проекта.

Также он подчеркнул, что в законопроекте были учтены все замечания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в полном объеме.

— Для нас важно, что ключевой антикоррупционный орган поддерживает эту реформу. Мы понимаем, что без открытости и прозрачности полноценная реформа не удастся. Этой реформой мы стремимся наконец перейти от командно-административных типов отношений между государством, бизнесом и общественностью к сервисным и клиентоориентированным. Это особенно необходимо именно сейчас, когда Украина готовится к самому масштабному восстановлению в истории Независимости, – отметил Кубраков.

По результатам встречи, представителей страны G7 и ЕС пригласили к совместной имплементации реформы в сфере градостроительства, в частности в создании Градостроительной палаты и ряда нормативных актов, которые обеспечат ее работу.

Напомним, законопроект #5655 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности сейчас готовится к рассмотрению во втором чтении в Верховной Раде.