Декабрь, 12 в 12:53

По состоянию на сегодняшний день трудно прогнозировать, когда именно состоятся очередные выборы в Верховную Раду Украины, учитывая полномасштабную войну и сложную ситуацию на фронте.

Об этом рассказала глава партии Слуга народа, нардеп Елена Шуляк в интервью РБК-Украина.

Как известно, очередные выборы народных депутатов ВР должны были бы состояться 29 октября 2023 года. По словам Шуляк, из-за полномасштабного вторжения войск РФ теперь сложно предусмотреть, когда будет проведено голосование.

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Нардеп выразила надежду, что в 2023 году будет точно победа Украины в войне. Однако сейчас не время делать прогнозы относительно выборов, учитывая сложные бои, в частности на Востоке нашего государства.

– Мы знаем, что в 2023 году (будет победа Украины, – Ред.). Мы принимали бюджет победы, поэтому 2023 год – это год победы, для нас это однозначно. Но прогнозировать сейчас выборы, понимая какая сложная ситуация на фронте, это немного кощунство, — отметила Шуляк.

Она объяснила, что пока можно обсуждать ряд проблемных вопросов, которые могут возникнуть при организации предстоящих выборов. Речь идет, в частности, о гендерной квоте женщин и технических кандидатах.

– Есть статистика, которая говорит о том, что на местных выборах 63% отказов – это были отказы женщин, которые использовались просто в качестве технических кандидатов. Мы после победы будем готовиться к новым выборам, поэтому возникает вопрос, нужно ли сейчас обсуждать эту проблематику с техническими кандидатами, вносить изменения в законодательство? На мой взгляд, нужно, – объяснила нардеп.

Еще один дискуссионный вопрос, по словам Шуляк, касается использования открытых списков. Шуляк считает неправильным говорить сейчас, что на выборах возможны только открытые списки, поскольку после завершения войны такой подход может нарушить баланс во время избирательного процесса.

– Есть территории, где практически нет людей, и тогда представительство одного региона будет гораздо больше, чем другого, – рассказала она.

Кроме того, существует нерешенный вопрос с внутренне перемещенными лицами, гражданами, которые сейчас находятся за границей. Технически провести там голосование очень сложно.

– Пора ли сейчас проводить такую дискуссию? На мой взгляд, да, можно обсуждать, садиться за круглый стол объединенной парламентской оборонной коалицией, и говорить: у нас есть такие проблемы, и их нужно совместно решить, — добавила Шуляк.

Согласно ст. 83 Конституции Украины, в случае истечения срока полномочий Верховной Рады во время действия военного положения ее полномочия автоматически продлеваются до дня первого заседания первой сессии ВР нового созыва, избранной после отмены военного положения.