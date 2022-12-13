Декабрь, 13 в 12:56

В украинском Министерстве иностранных дел заявили, что уже не удивляются очередным возражениям иранской стороны относительно поставок Тегераном оружия для России.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Во время технической встречи украинские эксперты предоставили представителям Тегерана доказательства сотни фактов обстрелов Украины иранскими дронами.

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– Нас не удивляют очередные возражения со стороны Ирана по поставкам оружия России, – заметил Олег Николенко.

По его словам, как бы Тегеран ни откручивался, украинская сторона дала четко понять, что последствия поддержки войны против Украины для Ирана будут гораздо масштабнее потенциальной выгоды от его сотрудничества с Россией.

Ранее издание Zeit написало, что РФ сделала новый заказ у Ирана на несколько сотен ракет и сотни дронов.

Фото: Кирилл Тимошенко