Теперь на конкурсной основе. Рада изменила процедуру избрания кандидатов на должность судьи КСУ
Фото: УНИАН
Во вторник, 13 декабря, Верховная Рада приняла проект закона №7662 об отборе кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе в целом.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, проект закона поддержали 245 парламентариев.
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Документ предусматривает привлечение нового специального органа – Совещательной группы экспертов, который должен помогать субъектам, назначающим судей КСУ, в оценке моральных качеств и профессиональных навыков кандидатов.
После получения статуса кандидата в ЕС Украина получила дополнительно семь рекомендаций Европейской Комиссии. Одним из основных условий является реформа Конституционного Суда.
Источник: Ярослав Железняк