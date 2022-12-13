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Факты / Україна / Политика

Теперь на конкурсной основе. Рада изменила процедуру избрания кандидатов на должность судьи КСУ

Бедрак Виктория, редактор ленты
верховна рада
Фото: УНИАН

Во вторник, 13 декабря, Верховная Рада приняла проект закона №7662 об отборе кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе в целом.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, проект закона поддержали 245 парламентариев.

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Документ предусматривает привлечение нового специального органа – Совещательной группы экспертов, который должен помогать субъектам, назначающим судей КСУ, в оценке моральных качеств и профессиональных навыков кандидатов.

После получения статуса кандидата в ЕС Украина получила дополнительно семь рекомендаций Европейской Комиссии. Одним из основных условий является реформа Конституционного Суда.

Источник: Ярослав Железняк

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