Зеленский призвал генсека ООН направить экспертов на энергообъекты

Декабрь, 14 в 18:07

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Глава государства выделил главные темы, которые наиболее важны для Украины.

— Поблагодарил Антониу Гутерреша за участие в конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили нашу формулу мира и Global Peace Formula Summit. Призвал как можно быстрее направить экспертов ООН на объекты украинской энергетики, — сообщил Зеленский.

По его словам, также договорились совместно развивать Черноморскую зерновую инициативу и программу Grain From Ukraine.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш лично посетил Украину в августе.

В частности, во Львове он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

На днях Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран — участниц G7 призвал собрать специальный саммит Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как и когда можно будет реализовать пункты украинской формулы мира.