Важно создать политическую перспективу для интеграции Украины в НАТО — президент Литвы

Декабрь, 19 в 23:42

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс использует 105% своего потенциала для помощи Киеву.

Он уверен, что сейчас главное создать политическую перспективу для интеграции Украины в НАТО.

— Наша страна достаточно свободно предоставляет любую военную поддержку Украине. И мы делаем это. Литва использует 105% своего потенциала для военной помощи Украине, — сказал Науседа.

Президент Литвы также отметил, что союзники должны сделать хотя бы маленький шаг к членству Украины в Альянсе.

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— Наши коллеги также вольны решать, какую именно военную технику они готовы отправить на поле боя в Украине. И они знают, что большинство союзников по НАТО решительно настроены поддерживать Украину на 100%. Важно отметить, что мы можем многое сделать на двусторонней основе, — подчеркнул Науседа.

Науседа отметил, если говорить о НАТО в целом, то политическая поддержка и сотрудничество между Украиной и НАТО очень важны.

— Думаю, у нас будет неплохой шанс показать, что наши слова чего-то стоят. Я имею в виду обещание оставить двери открытыми для Украины на саммите в Бухаресте 14 лет назад, — добавил президент Литвы.

Гитанас Науседа также отметил, что в ближайшее время планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить все эти моменты.