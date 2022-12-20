Декабрь, 20 в 18:55

Организация Объединенных Наций так и не отправила в Украину миссию для расследования использования Россией иранских дронов-камикадзе. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины ожидает объяснений от ООН.

Об этом заявил сегодня во время брифинга глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, сразу после того, как РФ начала применять эти дроны, Украина с партнерами обратились к ООН по поводу миссии экспертов.

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– Это не просто миссия. Дело в том, что поставки России беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН от 2015 года, закрепляющую ядерное соглашение с Ираном, – объяснил Кулеба.

Украина еще 14 октября официально обратилась по поводу миссии в секретариат ООН, который предложил две даты в ноябре. Кулеба уточнил, что одна из них даже была согласована, однако впоследствии в секретариате заявили, что миссия не сможет прибыть в эти сроки.

Как подчеркнул Кулеба, ООН до сих пор не предприняла никаких шагов по направлению миссии в нашу страну.

– А в это время иранские дроны продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры нашего государства, создавая ужасающие условия для жизни граждан среди зимы. Я понимаю, что в Нью-Йорке не так холодно, постоянно присутствует свет, отопление. Но напомню, что то, что делает секретариат ООН сейчас, – это недопустимое затягивание и попустительство безнаказанности Ирана и России за их действия, — отметил министр.

Он добавил, что в вопросе иранских дронов речь идет не только о нарушении резолюции Совбеза ООН, но и об угрозе международной безопасности.

– ООН должна объяснить причины задержки и бездействия, — подытожил Кулеба.

В США считают, что генсек ООН Антониу Гутерриш поддался российским угрозам, из-за чего не отправил в Украину официальных лиц для проверки использования иранских беспилотников. Об этом заявил 19 декабря заместитель посла США в ООН Роберт Вуд на заседании Совбеза ООН.