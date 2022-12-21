Декабрь, 20 в 22:53

Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер МИД Украины Олег Николенко в ответ на заявление руководителя правящей партии Грузии Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе о возможном приезде Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Так, Мамук Мдинарадзе отреагировал на обращение президента Владимира Зеленского с просьбой перевести Михеила Саакашвили на лечение в Украину.

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— Какие только инсинуации не распространят отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии, — отметил Олег Николенко.

По его словам, Украина глубоко разочарована, что грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей.

— Возобновляем призыв предоставить доступ к Михеилу Саакашвили уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу. Призываем также обеспечить украинского гражданина надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения, — подытожил представитель МИД Олег Николенко.

Ранее издание JAM-News опубликовало заявление Мамука Мдинарадзе.

— Отправка Саакашвили в Грузию была спецоперацией. Сегодня авторы спецоперации даже предоставили заявление президента Украины… У них (руководства Украины) такое ожидание, и планировщики спецоперации также добились того, чтобы даже президент Украины отреагировал на эту историю. Мы должны рассматривать это во взаимосвязи, синтезе. Такие вещи не происходят случайно. Это была спецоперация по вовлечению Грузии в войну и раскол Грузии, – сказал Мдинарадзе.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова принять экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и обеспечить ему безопасность и надлежащее лечение.