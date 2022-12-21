Декабрь, 20 в 22:12

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об увиденном дорогой в Бахмут Донецкой области, где сейчас идут самые ожесточенные бои.

Глава государства посетил восточную линию фронта, чтобы поддержать бойцов, поблагодарить их и вручить государственные награды.

По его словам, он благодарен всем нашим героям, которые обороняют не только Бахмут, и не только Донбасс, но и всю Украину.

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А еще президент рассказал, что увидел на пути к Бахмуту.

— Я проехал сегодня и Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку… Города, села с ними рядом, которые сейчас буквально борются за жизнь. Посмотрите, какое у России наступление, что она оставляет там, куда заносит свой флаг. Выжженная земля, уничтоженная жизнь… Боль, руины и могилы – это так называемый русский мир. Именно это останавливают наши герои, – подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас Бахмут – это крепость.

Каждый день, который наши воины выстояли у Бахмута, каждый удар, который они выдержали там, каждая отбитая атака и каждая контратака, которую они совершили, – это жизнь для Украины, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский поблагодарил всех воинов ВСУ, защищающих Бахмут, и призвал украинцев поддерживать разорванный, но непокоренный город и его защитников.

— Мы будем делать все возможное и невозможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у наших героев было все необходимое для побед, — подытожил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, личный состав которой противостоит врагу на подступах к Бахмуту.