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Факты / Україна / Политика

США окончательно зафиксировали, что РФ должна проиграть – Подоляк

Юлия Соколова, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Соединенные Штаты Америки окончательно зафиксировали, что Украина должна победить в полномасштабной войне, спровоцированной Кремлем.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он озвучил четыре итога вчерашнего визита украинского лидера Владимира Зеленского в США.

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Помимо поражения России в войне, речь идет также о недопустимости территориальных компромиссов и максимальной военной помощи для нашего государства. По словам Подоляка, мнение кремлевского режима в Вашингтоне никого не интересует.

– США окончательно зафиксировали базу: 1. Россия должна проиграть. 2. Компромиссов “территории в обмен на псевдо/мир” не будет. 3. Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально. 4. Истерика России “поговорите с нами” никого не интересует, — подчеркнул Подоляк.

Как известно, в среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. Это первая поездка главы государства за границу с начала полномасштабной войны, с 24 февраля.

В рамках визита прошли переговоры Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Американский лидер заверил, что Вашингтон продолжит укреплять способность Украины защищаться.

Кроме того, президент Украины выступил в американском Конгрессе с речью.

В ходе визита Зеленского в Вашингтон Госдепартамент США объявил о новом пакете военной помощи для нашей страны на $1,8 млрд. Впервые в него вошел зенитный ракетный комплекс Patriot.

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