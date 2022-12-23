Декабрь, 23 в 0:18

Россия и Украина в зимний период ищут преимущества на поле боя, поскольку с морозами становятся тяжелее воевать. Киев и Москва также работают над тем, чтобы одержать верх в подготовке к переговорам, которые многие считают неизбежными.

Европейские дипломаты твердо убеждены в том, что российский президент Владимир Путин полон решимости начать новое наступление в период между февралем и апрелем. Поэтому он не будет заинтересован в переговорах, пока не предпримет новую попытку наступления и не увидит, чем это закончится.

В Украине же считают, что Россия попытается наступать зимой.

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На данный момент российские войска продолжают наступление на Бахмут, обстрелы Херсона и многих населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

По мнению президента США Джозефа Байдена, Путин не намерен прекращать эту жестокую войну.

Среди всех разговоров о боевых действиях и оружии президент Владимир Зеленский лелеял надежду на переговоры. Ранее украинский президент неоднократно зачитывал мирный план Киева, состоящий из 10 пунктов.

По словам европейских и украинских дипломатов, команда Зеленского в настоящее время прорабатывает план и намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения 24 февраля или около того.

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Официальные лица США, Украины и НАТО заявили, что позиция Украины на любых возможных переговорах будет зависеть от ее позиции на поле боя, и поэтому Киев хочет подготовиться к возможным мирным переговорам путем достижения военных побед.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мирные переговоры с Россией могут быть только на условиях Украины.