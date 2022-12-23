Декабрь, 23 в 16:53

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности новых визитов за границу во время полномасштабной войны, если они будут иметь стратегическое значение для нашего государства.

Об этом он сообщил во время выступления на Конференции послов Украины под названием Война и новые горизонты в мире.

Глава государства напомнил о своей недавней поездке в США. Это был первый заграничный визит Зеленского с 24 февраля, после начала полномасштабной войны.

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– Это был результативный визит. У нас есть решение об усилении нашей ПВО. Конгресс работает над мощным финансовым пакетом для Украины и глобальной безопасности. Это $45 млрд. У нас есть существенные стратегические договоренности с США на ближайшие месяцы, которые однозначно усилят возможности наших Сил обороны на ключевых направлениях, — отметил президент.

Он призвал дипломатов рассматривать этот визит как “очень важный ориентир и заданную планку”.

Зеленский подчеркнул, что сейчас не имеет возможности и времени осуществлять зарубежные визиты так, как раньше. Именно поэтому он прибегает к другим форматам общения с международными партнерами.

В то же время он не исключил личных поездок за границу, если они будут иметь такие же результаты для Украины, как визит в США.

– Но если какой-то визит потенциально будет иметь такое же важное, стратегическое наполнение, как мой визит в США, если от результатов визита будут напрямую зависеть наши Вооруженные силы, все наши Силы обороны, если тот или иной наш партнер готов брать на себя лидерство в реализации украинской формулы мира, если могут быть определены шаги по ускорению нашей победы – то как исключение из общей практики военного времени могут быть мои переговоры и вот так, на личном уровне, — подчеркнул Зеленский.

Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского