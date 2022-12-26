Исчезнут мифы о боевых комарах и не только: что даст исключение РФ из постоянных членов Совбеза ООН

Декабрь, 26 в 21:35

Украина имеет хорошие перспективы относительно инициированного ею призыва к государствам-членам ООН о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключении ее из этой международной организации в целом.

Такое мнение в эфире телемарафона Единые новости высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В качестве примера он привел инициированные ранее создание специального трибунала для привлечения РФ к ответственности за военные преступления в Украине и разработку механизма выплаты Россией репараций.

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— Еще полгода назад мы даже говорить не начинали о спецтрибунале, как о форме юридической ответственности РФ за войну. Сегодня практически все страны ЕС, G7, обсуждают уже площадку как таковую. То же касается и репарационных выплат, — подчеркнул он.

По мнению Подоляка, приход России после распада СССР в ООН, в частности, как постоянный член Совбеза ООН, был связан с коррупционной составляющей.

— В 1991 году произошло странное событие: когда распавшийся СССР вместо него в ООН почему-то пришла страна под названием Россия, которая не проходила определенные процедуры (для этого, – Ред.). Я так понимаю, что там была и коррупционная составляющая. Не только письмо господина Ельцина, но и коррупционная составляющая относительно секретариата ООН, которые сказали: ок, вы можете не проходить процедуру и таким образом можете стать постоянным членом Совбеза ООН. А постоянный член – важная составляющая, ведь он имеет право вето.

По мнению Подоляка, инициированное Украиной исключение РФ из ООН в ближайшие месяцы станет одним из ключевых нарративов глобальной политики.

— Мы перейдем в ряд юридических дискуссий по поводу того, на основании чего можно исключить сегодня Россию, и как это быстро сделать. И после этого мы это сделаем. Россия сегодня не выполняет никаких резолюций ООН. На все, что касается России, она сама ветирует. Если мы вычистим Россию из ООН, сразу нужно будет исключить из заместителей генсека ООН по антитерроризму гражданина РФ Воронкова, являющегося действующим офицером российской специальной службы.

Подоляк подчеркнул, что, по сути, вопросами противодействия терроризму занимается человек из государства-спонсора терроризма. То же касается и других комитетов ООН. То есть когда готовятся резолюции, РФ блокирует даже эту подготовку или даже юридическую консультацию относительно того или иного документа, который ООН должна принять.

По словам советника главы ОП, после исключения РФ Украина сможет получить результативность на любом из заседаний ООН, а непосредственно РФ перестанет мешать тем, что не будет на заседаниях Совбеза ООН рекомендовать рассмотреть вопрос о наличии в Украине, условно “боевых комаров” и т.д.