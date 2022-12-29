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Политика
Юлия Соколова, редактор ленты

Как гарантия безопасности: Ермак выступил за создание международной организации со штаб-квартирой в Украине

Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выступает за создание новой международной организации, штаб-квартира которой могла бы находиться в нашем государстве.

Об этом он рассказал в интервью одному из украинских телеканалов, комментируя проблемы с доступом Красного Креста к украинским военнопленным.

По словам Ермака, появление такой организации могло бы быть одной из гарантий безопасности для Украины.

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– Я выступаю за то, что пришло время создания новой международной организации. Более того, она должна быть со штаб-квартирой в Украине. Это может быть одна из гарантий нашей безопасности на будущее, — подчеркнул Ермак.

Он предположил, что такая организация может действовать как гуманитарный хаб, ведь Украина продемонстрировала, как быстро умеет реализовывать различные инициативы, например, в случае экспорта зерна.

– Мне кажется, что это было достаточно положительно воспринято нашими партнерами. Но, безусловно, это тяжелая работа, — заявил Ермак.

Он добавил, что Международный комитет Красного Креста (МККК) во время полномасштабной войны в Украине фактически не выполняет своих функций.

– Сегодня нет ни одной международной организации, которая может приехать, проконтролировать, где люди сегодня находятся, в каком положении, оказать медицинскую помощь и так далее. Красный Крест не работает, – объяснил руководитель ОПУ.

Комментируя будущие гарантии безопасности для Украины, Ермак объяснил, что это может быть один большой документ, где будут заложены ключевые принципы. А затем он будет дополнен двусторонними договорами или договорами, касающимися одной тематики, например, защиты украинского воздушного пространства.

– Я уверен, что либо мы получим эти гарантии в полном объеме, либо мы станем членами НАТО. А может, и одно, и другое, – добавил Ермак.

Как известно, представители МККК так и не отправили миссию в оккупированную Еленовку (Донецкая область), где РФ удерживает украинских военнопленных.

Источник: YouTube-канал Натальи Мосейчук

Андрій Єрмак, Война в Украине, Російська агресія, Червоний Хрест
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