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Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали обеспечение армии и премии воинам

Марта Бондаренко, редактор ленты
Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали обеспечение армии и премии воинам
Фото: Офис президента

Сегодня, 3 января, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный доложил о ситуации на основных направлениях ведения боев. О возможных шагах российского агрессора в ближайший период рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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Также на заседании в очередной раз проработали вопрос обеспечения нашей армии техникой и боеприпасами.

Отдельно обсудили денежное довольствие и премирование военнослужащих.

— Делаем все, чтобы 2023 год стал годом победы, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Украина ожидает первый в этом году транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

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Источник: Офис президента
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