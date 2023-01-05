Январь, 05 в 14:11

В четверг, 5 января, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает Офис президента.

– Участники заслушали доклады об актуальной ситуации на передовой и возможных действиях противника в ближайший период, – говорится в сообщении.

Также было проанализировано обеспечение Сил обороны необходимым вооружением и боеприпасами, а также ударными и разведывательными беспилотниками. В этом контексте участники рассмотрели текущие результаты проекта Армия дронов.

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В заседании приняли участие: руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.