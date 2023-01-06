Поддержка США приближает нашу победу: Зеленский на встрече с сенаторами Ридом и Кингом

Январь, 06 в 19:46

На встрече с американскими сенаторами Джеком Ридом и Ангусом Кингом, которые 6 января находятся с визитом в Киеве, президент Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку ВСУ в противостоянии с российским агрессором.

– Соединенные Штаты являются лидером в этом чрезвычайно важном вопросе. Это приближает нашу победу, – подчеркнул глава государства.

Зеленский также вспомнил о своем декабрьском визите в Вашингтон, во время которого была продемонстрирована мощная двухпалатная и двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе.

Он высоко оценил одобрение Конгрессом в конце 2022 года пакета помощи Украине объемом $45 млрд, анонсированную Белым домом передачу нашему государству БМП Bradley и достигнутые договоренности с ФРГ о поставках еще одной батареи системы ПВО Patriot.

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Отдельно Зеленский акцентировал внимание на важности политической поддержки Украины в реализации формулы мира, выразив надежду, что США станут лидерами в этом процессе.

США планируют передать Украине новую военную помощь, в частности 50 БМП Bradley.

Что известно о боевых машинах пехоты Bradley, какие их технические характеристики, читайте на Фактах ICTV.