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Факты / Україна / Политика

Поддержка США приближает нашу победу: Зеленский на встрече с сенаторами Ридом и Кингом

Валентина Летяк, редактор ленты
Зеленський з американськими сенаторами
Фото: Офис президента

На встрече с американскими сенаторами Джеком Ридом и Ангусом Кингом, которые 6 января находятся с визитом в Киеве, президент Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку ВСУ в противостоянии с российским агрессором.

– Соединенные Штаты являются лидером в этом чрезвычайно важном вопросе. Это приближает нашу победу, – подчеркнул глава государства.

Зеленский также вспомнил о своем декабрьском визите в Вашингтон, во время которого была продемонстрирована мощная двухпалатная и двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе.

Он высоко оценил одобрение Конгрессом в конце 2022 года пакета помощи Украине объемом $45 млрд, анонсированную Белым домом передачу нашему государству БМП Bradley и достигнутые договоренности с ФРГ о поставках еще одной батареи системы ПВО Patriot.

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Отдельно Зеленский акцентировал внимание на важности политической поддержки Украины в реализации формулы мира, выразив надежду, что США станут лидерами в этом процессе.

Сенатори Ангус Кінг та Джек Рід

США планируют передать Украине новую военную помощь, в частности 50 БМП Bradley.

Что известно о боевых машинах пехоты Bradley, какие их технические характеристики, читайте на Фактах ICTV.

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Источник: Офис президента
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