Мэры против регулирования госпомощи, которого требует ЕС — заявление

Январь, 09 в 12:15

Ассоциация городов Украины выступила против принятия проекта закона 5648 о государственной помощи субъектам хозяйствования, который является частью Государственной антикоррупционной программы, а также частью программы по интеграции украинского законодательства с законодательным полем Европейского Союза.

Об этом говорится в заявлении АГУ, обнародованном на сайте организации.

С соответствующим обращением о необходимости отклонить законопроект Ассоциация обратилась к фракциям и группам парламента.

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В частности, мэров городов не устраивает, что законопроект предусматривает расширение полномочий Антимонопольного комитета по контролю за расходами из местных бюджетов, субъектами хозяйствования, которые платят местные налоги и сборы не по максимально возможным ставкам таких налогов, а также предприятиями критической инфраструктуры, которые предоставляют услуги водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в случаях возмещения им разницы в тарифах.

— Новому административному и налоговому давлению предлагается подвергнуть миллионы коммунальных и частных субъектов хозяйствования и предпринимателей, — говорится в сообщении.

При этом в АГУ считают, что контроля со стороны Счетной палаты, Государственной налоговой службы, а также Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в соответствующих сферах уже достаточно.

Напомним, что законопроект 5648 был разработан совместно европейскими экспертами и экспертами Антимонопольного комитета Украины, чтобы привести украинское законодательство в сфере государственной помощи в соответствие со стандартами ЕС, а еще — усовершенствовать правовое регулирование в этой сфере с целью эффективного функционирования системы контроля и мониторинга госпомощи.

— Законопроект разработан с целью приведения национального законодательства в соответствие с правилами контроля и мониторинга государственной помощи, которые закреплены Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, — говорится в заключении Минэкономики на запрос Нацагентства по предотвращению коррупции.

Профильный комитет рекомендовал принять документ за основу в первом чтении.