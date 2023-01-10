Зеленский обсудил с Мишелем предстоящий саммит Украина — ЕС

Январь, 10 в 16:48

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Евросовета Шарль Мишель во время телефонного разговора 10 января обсудили тематику саммита Украина — ЕС, проведение которого планируется в Киеве 3 февраля.

Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

Зеленский рассказал Мишелю о ситуации на фронте и насущных нуждах Украины в вооружении.

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— Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего саммита Украина – ЕС, — отметил президент.

Ранее постоянный представитель Швеции при Евросоюзе Ларс Даниэльссон подтвердил, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 3 февраля.

По его словам, Стокгольм планирует способствовать “сильному желанию” Киева приблизиться к членству в ЕС.