В Еврокомиссии не видят Украину членом ЕС, пока российские военные на ее территориях

Январь, 11 в 12:56

Окончание войны и вывод российских войск с территории Украины – одно из главных условий ее членства в Евросоюзе, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

— Это невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор, — отметил он.

При этом, по его словам, Европа обязана поддержать Украину в достижении этой цели.

Тиммерманс сравнил по важности принятие Украины в ЕС с крупнейшим разовым расширением Евросоюза в 2004 году.

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— Это действительно изменит характер Евросоюза. Чтобы доказать, что это не просто разговоры, нам необходимо показать в прямом эфире, что именно мы можем сделать, чтобы приблизить Украину к ЕС, — добавил европолитик.

На днях постоянный представитель Швеции при Евросоюзе Ларс Даниэльссон подтвердил, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 3 февраля.

По его словам, Стокгольм планирует способствовать “сильному желанию” Киева приблизиться к членству в ЕС.