Деркача, Козака, Кузьмина и Медведчука лишат депутатских мандатов – проекты постановлений уже в Раде

Январь, 12 в 14:32

В Верховной Раде 12 января зарегистрированы проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Андрея Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Виктора Медведчука — №8349, 8350, 8351 и 8352.

Автор документов — глава парламентского комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко — основанием для принятия предлагаемых решений называет лишение их гражданства.

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