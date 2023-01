Похищение и неправомерное усыновление украинских детей российскими гражданами имеет геноцидный умысел.

Об этом в Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Так, в своей серии твитов о военных преступлениях российских оккупантов глава Минобороны подчеркнул, что с начала войны россияне принудительно депортировали тысячи украинских детей.

5th. Abduction of children.

Thousands of ????????children are deported, forcibly transferred and imprisoned from temporary occupied territories. ????????state policy, incl. on adoption, contains a genocidal intent against Ukrainians and our future.#tribunal4russia

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 12, 2023