Январь, 12 в 14:26

Похищение и неправомерное усыновление украинских детей российскими гражданами имеет геноцидный умысел.

Об этом в Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Так, в своей серии твитов о военных преступлениях российских оккупантов глава Минобороны подчеркнул, что с начала войны россияне принудительно депортировали тысячи украинских детей.

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– Тысячи украинских детей депортированы, принудительно перемещены и заключены с временно оккупированных территорий Украины. Российская государственная политика, в частности по усыновлению, имеет геноцидный умысел против украинцев и нашего будущего, — написал Алексей Резников.

5th. Abduction of children.

Thousands of ????????children are deported, forcibly transferred and imprisoned from temporary occupied territories. ????????state policy, incl. on adoption, contains a genocidal intent against Ukrainians and our future.#tribunal4russia

6/7 https://t.co/5e6CWFCfVA — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 12, 2023

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников в серии твитов рассказывает о нарушении оккупантами правил и обычаев войны. В настоящее время его сообщения касаются серьезных нарушений в отношении детей во время вооруженных конфликтов, приведенных в резолюции Совета Безопасности ООН 1261 (1999 г.).

Ранее Алексей Резников рассказал о том, что россияне пытались использовать украинских детей для неосознанного предоставления информации о расположении стратегически важных объектов. И все это делалось через мобильную игру.