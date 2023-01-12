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Факты / Україна / Политика

Усыновление похищенных россиянами наших детей имеет геноцидный умысел — Резников

Марта Бондаренко, редактор ленты
Усыновление похищенных россиянами наших детей имеет геноцидный умысел — Резников

Похищение и неправомерное усыновление украинских детей российскими гражданами имеет геноцидный умысел.

Об этом в Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Так, в своей серии твитов о военных преступлениях российских оккупантов глава Минобороны подчеркнул, что с начала войны россияне принудительно депортировали тысячи украинских детей.

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– Тысячи украинских детей депортированы, принудительно перемещены и заключены с временно оккупированных территорий Украины. Российская государственная политика, в частности по усыновлению, имеет геноцидный умысел против украинцев и нашего будущего, — написал Алексей Резников.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников в серии твитов рассказывает о нарушении оккупантами правил и обычаев войны. В настоящее время его сообщения касаются серьезных нарушений в отношении детей во время вооруженных конфликтов, приведенных в резолюции Совета Безопасности ООН 1261 (1999 г.).

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Ранее Алексей Резников рассказал о том, что россияне пытались использовать украинских детей для неосознанного предоставления информации о расположении стратегически важных объектов. И все это делалось через мобильную игру.

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