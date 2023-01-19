Январь, 19 в 9:33

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на форуме в Давосе заявил, что одной из целей Украины является возвращение оккупированного Крыма.

Так, на вопрос, намерена ли Украина возвращать Крым, президент подчеркнул, что это не намерение, а обязательство.

– Крым – это наша земля. Крым есть нашей землей, Крым является нашей территорией. Это наше море, горы. Дайте нам ваше оружие и мы вернем наш Крым, – решительно заявил Владимир Зеленский.

Он также рассказал о некоторых слабых местах в нашей обороне – одно из которых – это противовоздушная и противоракетная оборона.

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— Нам нужны соответствующие системы (ПВО – Ред.). О них в этом зале тоже знают. Системы, которые могут работать на большую дистанцию. Мы говорим о временно оккупированных наших территориях, откуда сегодня летят ракеты, идет артиллерия. К примеру, тот самый Херсон, который мы деоккупировали. Но на другом берегу стоит (враждебно) артиллерия, стоит соответствующее оружие. Стоит на таком расстоянии, куда мы не можем дотянуться, – подчеркнул президент Украины.

По его словам, Россия сейчас готовит очередной пакет иранских дронов, чтобы снова ударить по Украине. Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины могут отражать такие атаки, однако необходимо оружие.

— Это не начало наводнения в 2019 году, когда все искали вакцину. Вакцина против России, против российской тирании есть. Есть конкретный список от нас в государства, что нам нужно. Хотите помочь – помогите. Без диалога. Просто помогите, – сказал глава Украинского государства.

Ранее издание New York Times написало, что администрация президента США Джо Байдена наконец-то начинает признавать, что Киеву может понадобиться оружие для того, чтобы бить по Крыму.

Источник: форум в Давосе