РФ не должна контролировать наше небо: Зеленский хочет большей защиты для воздушного пространства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы от западных партнеров большей поддержки украинского воздушного пространства.

Об этом он сказал в интервью изданию Tagesschau.

По его словам, очень бы хотелось, чтобы россияне не могли контролировать воздушное пространство Украины.

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— Речь идет о защите неба. Очень хочется открыть новую страницу в этой войне, в этой защите. Украина хочет, чтобы русские не контролировали наше воздушное пространство, — сказал Зеленский.

В то же время президент Украины поблагодарил федеральное правительство за предоставленную военную помощь: Мы благодарны. Я хочу, чтобы все это услышали — мы благодарны Германии.

Напомним, что Владимир Зеленский ранее раскритиковал правительство Германии за нерешительность в отношении передачи Украине боевых танков Leopard.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки боевых танков Leopard для Украины возможны — сейчас уточняются определенные моменты. По его словам, решение будет найдено быстро.