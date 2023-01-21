Закупка продуктов для армии: комитет Рады вызвал руководство Минобороны

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал руководство Минобороны из-за скандала с закупками продуктов для украинских военных по завышенной цене.

Об этом на странице в Facebook сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая.

— Вызываем руководство Министерства обороны Украины на комитет Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, — отметила она.

Безуглая уточнила, что заседание должно состояться в ближайшее время в закрытом режиме. Также она отметила, что результаты этого заседания сообщит.

Сейчас смотрят

Нардеп подчеркнула, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверки Минобороны по закупке продуктов питания и не только по завышенным ценам.

Издание Zn.ua утверждает, что Минобороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

В украинском оборонном ведомстве пока никак не прокомментировали этот материал журналистов.

Источник: Марьяна Безуглая