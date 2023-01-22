Январь, 22 в 10:00

День Соборности до начала полномасштабного вторжения России украинцы немного недооценивали и обычно его воспринимали как один из многих имеющихся у нас праздников.

Однако на фоне войны идея единства всех украинских земель, людей, проживающих на них, приобрели очень важное значение. И в будущем День Соборности мы, украинцы, будем воспринимать на ровне с Днем Независимости.

Такое мнение в комментарии Фактам ICTV высказал политолог Игорь Рейтерович.

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По его словам, если в 1919 году мы не смогли уберечь соборность, то теперь в 2022-2023 годах вынуждены за нее бороться. Оказалось, что даже в XXI веке такие ценности как свобода, единство, демократия надо защищать с оружием в руках.

Единство украинцев сохранится

Через год войны произошла значительная трансформация этого праздника. Даже определенная переоценка Дня Соборности началась еще перед войной, потому что о войне мы не знали, но уже были предчувствия.

По мнению Игоря Рейтеровича, единство украинцев как территориально, так и духовно сохранится и после завершения войны. Важнейшим является именно духовное единство, потому что территории ничего не стоят без живущих на них людей.

– Люди во время войны объединились каждый на своем фронте. Если будет единство народа, то будет и единство территорий, — подчеркнул Игорь Рейтерович.

Относительно людей, живущих на подконтрольной Украине территории, и тех, кто с 2014 года находится под оккупацией, политолог Игорь Рейтерович абсолютно уверен, что объединение этих людей непременно произойдет.

Эксперт не исключает, что сначала будут определенные проблемы бытового характера. Через это проходили все страны, которые в той или иной степени были разобщены. Но опыт, например, Западной и Восточной Германии, которые гораздо дольше были разделены, свидетельствует о том, что если там живет один народ, то он все равно быстро найдет точки соприкосновения.

Игорь Рейтерович отмечает, что есть люди, которые под оккупацией живут вынужденно, но сердцем за Украину. Вот у них не будет проблем снова интегрироваться в украинское общество.

— Какая-то небольшая часть, которая по-другому воспринимает Украину, вынуждена будет приспособиться, что обычно и происходит с меньшинством, или же может уехать в другую страну, — заметил политический эксперт, подчеркнув, что очень многие в оккупации ждут именно Украину.

По его словам, нам – украинцам – нечего делить. Есть определенные политические и идеологические моменты, раздувшиеся извне, но от них можно будет достаточно быстро избавиться.

— Наши опросы показывают, что украинцы готовы жить той же жизнью, которая была до 2014 года: готовы жить рядом с теми людьми, которые сейчас в оккупации, говорить с ними, дискутировать, ходить на выборы и т.д. Тогда больших проблем не было, поэтому не думаю, что они возникнут в будущем, – заявил политолог Игорь Рейтерович.

Украинцы удивили мир

Украинцы очень удивили мир, проявив высокий уровень сплоченности и стойкости перед лицом российской агрессии, подчеркнул политолог Олег Саакян в комментарии Фактам ICTV.

По его словам, враг, когда планировал свое нападение, опирался на восприятие государства, а не общества. Россия думала, что нападает на слабое государство. Запад, когда просчитывал наши возможности стойкости и сопротивления, так же смотрел на государство. Но в слепой зоне осталось то, что Россия будет воевать не с государством, а с народом.

Олег Саакян отмечает, что украинцы исторически всегда были сильнее государства и его аппарата. Но ведь это и не было секретом.

Стоит только взглянуть в наши учебники истории, народные сказки, где множество примеров поведения, четко указывающих на то, что делают украинцы, когда приходит враг.

С Россией наш народ воюет разными периодами уже не одно столетие. Поэтому мы в своем генетическом коде имеем антидот от российского нашествия, считает эксперт.

– В этой войне мы увидели, как проявилась украинская формула стойкости, которая базируется на культуре самоорганизации, самообороны, самовосстановления – то есть опора на собственные силы… Армия всегда является продолжением общества, – подчеркнул Олег Саакян.

Политолог считает, что после победы наше единство не просто сохранится, но и усилится. У нас есть понимание ключевого и второстепенного, мы умеем сотрудничать, способны к переменам ради лучшего будущего. Война побуждает нас к ускорению эволюции общества.

Что известно о Дне соборности

Торжественное провозглашение Акта воссоединения состоялось на Софийской площади 22 января 1919 года. Такую дату выбрали именно потому, что в этот день годом ранее был провозглашен IV универсал Украинского центрального совета о самостоятельности Украины.

Формально объединенное украинское государство просуществовало до середины июля 1919, а юридически Акт соединения отменили 20 декабря 1919 на заседании правительства ЗУНР в Вене.

Впервые День Соборности был официально отмечен в 1939 году в Карпатской Украине. А 21 января 1990 года украинцы образовали взявшись за руки живую цепь между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском — это и стало символом духовного единства народа.

День Соборности начали отмечать в 1999 году. Однако в 2011 году президент Виктор Янукович его упразднил, однако установил День соборности и свободы Украины.

Праздник возобновил в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко.