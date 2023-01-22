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Факты / Україна / Политика

День Соборности Украины: как изменилось наше единство за год войны и сможем ли мы его сохранить

Марта Бондаренко, редактор ленты Игорь Рейтерович, Политолог, политический консультант
День Соборности Украины: как изменилось наше единство за год войны и сможем ли мы его сохранить

День Соборности до начала полномасштабного вторжения России украинцы немного недооценивали и обычно его воспринимали как один из многих имеющихся у нас праздников.

Однако на фоне войны идея единства всех украинских земель, людей, проживающих на них, приобрели очень важное значение. И в будущем День Соборности мы, украинцы, будем воспринимать на ровне с Днем Независимости.

Такое мнение в комментарии Фактам ICTV высказал политолог Игорь Рейтерович.

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По его словам, если в 1919 году мы не смогли уберечь соборность, то теперь в 2022-2023 годах вынуждены за нее бороться. Оказалось, что даже в XXI веке такие ценности как свобода, единство, демократия надо защищать с оружием в руках.

Единство украинцев сохранится

Через год войны произошла значительная трансформация этого праздника. Даже определенная переоценка Дня Соборности началась еще перед войной, потому что о войне мы не знали, но уже были предчувствия.

По мнению Игоря Рейтеровича, единство украинцев как территориально, так и духовно сохранится и после завершения войны. Важнейшим является именно духовное единство, потому что территории ничего не стоят без живущих на них людей.

– Люди во время войны объединились каждый на своем фронте. Если будет единство народа, то будет и единство территорий, — подчеркнул Игорь Рейтерович.

Относительно людей, живущих на подконтрольной Украине территории, и тех, кто с 2014 года находится под оккупацией, политолог Игорь Рейтерович абсолютно уверен, что объединение этих людей непременно произойдет.

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Эксперт не исключает, что сначала будут определенные проблемы бытового характера. Через это проходили все страны, которые в той или иной степени были разобщены. Но опыт, например, Западной и Восточной Германии, которые гораздо дольше были разделены, свидетельствует о том, что если там живет один народ, то он все равно быстро найдет точки соприкосновения.

Игорь Рейтерович отмечает, что есть люди, которые под оккупацией живут вынужденно, но сердцем за Украину. Вот у них не будет проблем снова интегрироваться в украинское общество.

— Какая-то небольшая часть, которая по-другому воспринимает Украину, вынуждена будет приспособиться, что обычно и происходит с меньшинством, или же может уехать в другую страну, — заметил политический эксперт, подчеркнув, что очень многие в оккупации ждут именно Украину.

По его словам, нам – украинцам – нечего делить. Есть определенные политические и идеологические моменты, раздувшиеся извне, но от них можно будет достаточно быстро избавиться.

— Наши опросы показывают, что украинцы готовы жить той же жизнью, которая была до 2014 года: готовы жить рядом с теми людьми, которые сейчас в оккупации, говорить с ними, дискутировать, ходить на выборы и т.д. Тогда больших проблем не было, поэтому не думаю, что они возникнут в будущем, – заявил политолог Игорь Рейтерович.

Украинцы удивили мир

Украинцы очень удивили мир, проявив высокий уровень сплоченности и стойкости перед лицом российской агрессии, подчеркнул политолог Олег Саакян в комментарии Фактам ICTV.

По его словам, враг, когда планировал свое нападение, опирался на восприятие государства, а не общества. Россия думала, что нападает на слабое государство. Запад, когда просчитывал наши возможности стойкости и сопротивления, так же смотрел на государство. Но в слепой зоне осталось то, что Россия будет воевать не с государством, а с народом.

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Олег Саакян отмечает, что украинцы исторически всегда были сильнее государства и его аппарата. Но ведь это и не было секретом.

Стоит только взглянуть в наши учебники истории, народные сказки, где множество примеров поведения, четко указывающих на то, что делают украинцы, когда приходит враг.

С Россией наш народ воюет разными периодами уже не одно столетие. Поэтому мы в своем генетическом коде имеем антидот от российского нашествия, считает эксперт.

– В этой войне мы увидели, как проявилась украинская формула стойкости, которая базируется на культуре самоорганизации, самообороны, самовосстановления – то есть опора на собственные силы… Армия всегда является продолжением общества, – подчеркнул Олег Саакян.

Политолог считает, что после победы наше единство не просто сохранится, но и усилится. У нас есть понимание ключевого и второстепенного, мы умеем сотрудничать, способны к переменам ради лучшего будущего. Война побуждает нас к ускорению эволюции общества.

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Что известно о Дне соборности

Торжественное провозглашение Акта воссоединения состоялось на Софийской площади 22 января 1919 года. Такую дату выбрали именно потому, что в этот день годом ранее был провозглашен IV универсал Украинского центрального совета о самостоятельности Украины.

Формально объединенное украинское государство просуществовало до середины июля 1919, а юридически Акт соединения отменили 20 декабря 1919 на заседании правительства ЗУНР в Вене.

Впервые День Соборности был официально отмечен в 1939 году в Карпатской Украине. А 21 января 1990 года украинцы образовали взявшись за руки живую цепь между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском — это и стало символом духовного единства народа.

День Соборности начали отмечать в 1999 году. Однако в 2011 году президент Виктор Янукович его упразднил, однако установил День соборности и свободы Украины.

Праздник возобновил в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко.

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