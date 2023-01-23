Халимона уволят с должности заместителя председателя фракции Слуга народа

Январь, 23 в 13:01

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал увольнение своего заместителя Павла Халимона. Вероятным основанием стало журналистское расследование в отношении нардепа, который в разгар войны якобы приобрел роскошный особняк в центре Кивеа, оформив его на другое лицо.

— Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то должен помочь своей стране. Это твой долг. Поэтому, конечно, этическая составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат, — объяснил политик.

Арахамия также призвал правоохранительные органы провести соответствующее расследование и дать юридическую оценку поступку нардепа.

— Если был нарушен закон — значит, за это нужно понести наказание, — подытожил он.

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В понедельник, 23 января, Украинская правда опубликовала журналистское расследование относительно заместителя председателя фракции Слуга народа Павла Халимона, якобы купившего новое поместье на Печерске стоимостью 10 млн грн, оформив его на свою сожительницу.

Фото: Слуга народу