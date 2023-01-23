Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Халимона уволят с должности заместителя председателя фракции Слуга народа

Валентина Летяк, редактор ленты
Павло Халімон

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал увольнение своего заместителя Павла Халимона. Вероятным основанием стало журналистское расследование в отношении нардепа, который в разгар войны якобы приобрел роскошный особняк в центре Кивеа, оформив его на другое лицо.

— Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то должен помочь своей стране. Это твой долг. Поэтому, конечно, этическая составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат, — объяснил политик.

Арахамия также призвал правоохранительные органы провести соответствующее расследование и дать юридическую оценку поступку нардепа.

— Если был нарушен закон — значит, за это нужно понести наказание, — подытожил он.

Сейчас смотрят

В понедельник, 23 января, Украинская правда опубликовала журналистское расследование относительно заместителя председателя фракции Слуга народа Павла Халимона, якобы купившего новое поместье на Печерске стоимостью 10 млн грн, оформив его на свою сожительницу.

Читайте
По законам военного времени: Арахамия анонсировал “посадки” чиновников

Фото: Слуга народу

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка