Январь, 23 в 17:05

Алексей Кулеба может стать новым советником руководителя Офиса президента Украины, после того как с этой должности уволился Кирилл Тимошенко.

Кулеба занимал должность главы Киевской областной государственной администрации с начала февраля 2022 года, до полномасштабного вторжения России.

До того как возглавить Киевскую область, Кулеба занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий.

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Что известно об Алексее Кулебе

Родился в 1983 году в городе Киеве. В 2005 году после окончания Киевского национального экономического университета стал магистром по международной экономике.

В 2005-2008 годах учился в аспирантуре Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Является кандидатом наук по государственному управлению.

Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова.

Был советником на общественных началах генерального директора коммунального предприятия Плесо по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киев.

Занимал должность директора департамента городского благоустройства КГГА. Имеет опыт предпринимательской деятельности.

В начале февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской областной государственной администрации.

Соответствующий указ глава государства подписал 8 февраля 2022 года, предварительно уволив с этой должности Василия Володина.