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Факты / Україна / Политика

Финансист “золотого стандарта”: что известно о новом замминистре экономики Соболеве

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Викна. Новости
Олексій Соболев

Директора госпредприятия Прозорро.Продажи Алексея Соболева назначили заместителем министра экономики Юлии Свириденко.

Об этом стало известно во время заседания Кабмина, на котором был озвучен ряд кадровых решений.

— Буду отвечать за приватизацию, управление публичными активами, Прозорро. Продажи, поддержку МПБ, корпоративное управление и разные проекты, — прокомментировал у себя на странице в Facebook сам Соболев.

Что известно об Алексее Соболеве

Учился в киевской гимназии №32 Успех. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет.

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Работал управляющим активами в Dragon Asset Management. Впоследствии стал президентом Ассоциации CFA Society Ukraine.

Имеет сертификат финансового аналитика CFA, “золотого стандарта” в инвестиционной сфере, а также возглавляет филиал глобальной инициативы по обеспечению прозрачности строительства (CoST) в Украине.

В 2015-2016 гг. был советником министра инфраструктуры Украины: координировал проекты по повышению прозрачности деятельности, открытых данных и улучшению корпоративного управления государственными предприятиями.

Женат на соучредительнице студии дизайна Numo Buro Наталье Соболевой.

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Фото: Алексей Соболев 

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