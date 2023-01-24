Олексій Соболев

Январь, 24 в 16:11

Директора госпредприятия Прозорро.Продажи Алексея Соболева назначили заместителем министра экономики Юлии Свириденко.

Об этом стало известно во время заседания Кабмина, на котором был озвучен ряд кадровых решений.

— Буду отвечать за приватизацию, управление публичными активами, Прозорро. Продажи, поддержку МПБ, корпоративное управление и разные проекты, — прокомментировал у себя на странице в Facebook сам Соболев.

Что известно об Алексее Соболеве

Учился в киевской гимназии №32 Успех. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет.

Сейчас смотрят

Работал управляющим активами в Dragon Asset Management. Впоследствии стал президентом Ассоциации CFA Society Ukraine.

Имеет сертификат финансового аналитика CFA, “золотого стандарта” в инвестиционной сфере, а также возглавляет филиал глобальной инициативы по обеспечению прозрачности строительства (CoST) в Украине.

В 2015-2016 гг. был советником министра инфраструктуры Украины: координировал проекты по повышению прозрачности деятельности, открытых данных и улучшению корпоративного управления государственными предприятиями.

Женат на соучредительнице студии дизайна Numo Buro Наталье Соболевой.

Фото: Алексей Соболев