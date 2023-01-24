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Факты / Україна / Политика

Украина почти ничего не знает о судьбе наших гражданских в плену — Лубинец

Марта Бондаренко, редактор ленты
Украина почти ничего не знает о судьбе наших гражданских в плену — Лубинец

Украинское правительство не владеет информацией о наших гражданах, которые сейчас находятся в российском плену.

Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Если Российская Федерация не предъявила людям никаких обвинений, то в соответствии с Международным гуманитарным правом она должна их вернуть Украине.

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– У нас практически нет информации о том, где они находятся, в каком месте, в каком состоянии, где их держат, – заявил Дмитрий Лубинец.

Кроме того, в настоящее время не существует методов спасения наших гражданских из российского плена. Однако Украина хочет вернуть всех, кого оккупанты силой похитили с 2014 года.

– Этот вопрос я поднимал в Турции во время переговоров с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Нам нужно, чтобы Москва предоставила всю имеющуюся информацию о заложниках и вернула наших людей, — подчеркнул Лубинец.

Помочь вытащить украинцев хочет Турция, президент Реджеп Тайип Эрдоган взял на себя переговорную миссию. Поэтому Дмитрий Лубинец уверен, что дело сдвинется с места и украинцы смогут вернуться на Родину.

Стоит отметить, что в пыточных России и на оккупированных территориях могут силой удерживать более 20 тыс. наших граждан. Именно столько обращений зарегистрировал Офис омбудсмена.

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Украина требует от Москвы предоставить информацию о таких украинцах.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина инициирует создание международной миссии для мониторинга условий и состояния находящихся в российском плену украинских граждан.

Фото: Дмитрий Лубинец

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