Январь, 24 в 12:58

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода уходит со своей должности.

Об этом он сообщил в Facebook.

Вячеслав Негода поблагодарил всех, с кем преодолевали препятствия для улучшения жизни в общинах и укрепления страны. По словам замминистра, было тяжело, однако шаблоны ломали, потому что верили в успех.

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А он подчеркнул, что пока не время и не место делать какие-либо отчеты.

— Но хочу вспомнить и поблагодарить тех, с кем работал, кто доверял и помогал, кто принимал важные политические решения по комплексу реформ, которые мы коротко называем — децентрализация и которая получила высокие оценки на международном уровне, — отметил Вячеслав Негода.

О причинах увольнения Вячеслав Негода не сообщил.

Фото: Вячеслав Негода