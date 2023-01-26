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Факты / Україна / Политика

Слуга народа не может собрать нужное количество голосов для исключения из фракции Тищенко — СМИ

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Микола Тищенко
Фото: УНИАН

Во фракции Слуга народа не могут собрать нужное количество голосов для исключения народного депутата Николая Тищенко, попавшего в скандал из-за поездки в Таиланд во время военного положения.

Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на анонимного собеседника из фракции Слуга народа. По его словам, у СН якобы нет голосов для его исключения из фракции.

В частности, у фракции СН не получается собрать голоса даже для снятия Тищенко с должности заместителя главы комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

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Однако народного депутата Николая Тищенко уже уволили с должности заместителя главы фракции Слуга народа и исключили из партии из-за поездки в Таиланд, согласие на которую не давал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и соответственно не подписывал командировочные распоряжения.

Недавно президент Украины утвердил указ, согласно которому народные депутаты и другие чиновники смогут покидать территорию страны во время действия военного положения только из-за служебных командировок.

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Источник: Украинская правда
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