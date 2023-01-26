Январь, 26 в 21:26

Во фракции Слуга народа не могут собрать нужное количество голосов для исключения народного депутата Николая Тищенко, попавшего в скандал из-за поездки в Таиланд во время военного положения.

Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на анонимного собеседника из фракции Слуга народа. По его словам, у СН якобы нет голосов для его исключения из фракции.

В частности, у фракции СН не получается собрать голоса даже для снятия Тищенко с должности заместителя главы комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

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